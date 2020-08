Sanepar anuncia aumento na conta de água e esgoto

Compartilhar no Facebook

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) autorizou, na tarde desta terça-feira (25) a aplicação de reajuste na tarifa de água e esgoto praticada pela Sanepar, que vai subir 9,62% a partir de 31 de outubro. A Companhia de Saneamento comunicou a decisão aos investidores por meio de fato relevante. O reajuste estava suspenso pela Agepar desde abril, em função da pandemia.

O reajuste anterior havia sido autorizado em abril de 2019, no percentual de 12,13%, mas foi alvo de contestações e liminares pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Parte da reposição ficou retida, mas em outubro o valor integral foi aplicado às contas de água e esgoto.

O comunicado sobre o reajuste chega num momento em que Curitiba e dez municípios da região metropolitana passam por uma escassez prolongada de água, que já dura cinco meses, sem previsão de acabar. Com o baixo nível dos reservatórios, a Sanepar adotou um rodízio mais drástico, em que a abastecimento é interrompido a cada 36 horas. Embora não haja correlação direta entre a crise hídrica e o reajuste, os valores mais altos passarão a ser cobrados justamente no momento em que parte dos consumidores está com fornecimento reduzido de água.

Fonte: Gazeta do Povo