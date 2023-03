Sanepar investirá aproximadamente R$ 3 milhões em Rio Negro neste ano

Nesta terça-feira (28), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve em Curitiba novamente atrás de recursos para o município. Durante um encontro com a diretoria da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), o prefeito obteve um incentivo do Governo do Estado do Paraná e o apoio do deputado Alexandre Curi.

Na reunião foi assinada uma ordem de serviço no valor aproximado de R$ 3 milhões para a realização de obras sem Rio Negro que já estão sendo planejadas, como a construção de um novo reservatório da SANEPAR na “Estação de Tratamento de Água”, com obras complementares.