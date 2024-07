Saudade do calor? Saiba quando volta a esquentar em Rio Negro e Mafra

As temperaturas no Paraná e em Santa Catarina continuam caindo com a onde de frio que atinge os dois estados. Em Rio Negro e Mafra a temperatura não deve passar dos 12 graus nesta terça-feira. As chuvas e ventos também contribuem para sensações térmicas menores.

A situação deve persistir em todo o estado do Paraná pelo menos até domingo (14), quando começa a esquentar ao norte. Nas áreas mais ao sul, a previsão é que as temperaturas voltem a ficar acima dos 20ºC apenas no final da próxima semana, a partir de quinta-feira (18).

Confira a previsão da Clima Tempo para os próximos dias: