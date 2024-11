Saúde de Rio Negro abre processo seletivo para contratação temporária de motorista

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro lançou um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de motorista.

As inscrições deverão ser realizadas unicamente via Internet (sem taxa de inscrição) até o dia 21 de novembro de 2024 através do site www.rionegro.pr.gov.br

Habilitação necessária: ensino fundamental completo + CNH categoria “D” ou superior + curso de Transporte de Passageiros, disponibilidade para trabalhar em escalas e disponibilidade para realizar viagens fora do município em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana.

A carga horária semanal é de 40 horas. A remuneração é de R$ 2.243,49.

O prazo de validade deste PSS será de um ano a partir da data da publicação da sua homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.

Acompanhe todas as publicações através do link direto: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/processo-seletivo-simplificado-pss-2024