Saúde de Rio Negro adquire cinco novos veículos para a atenção primária

Na tarde desta quarta-feira foram entregues os cinco novos veículos adquiridos pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Saúde, para fortalecer a atenção primária.

Os veículos otimizarão os trabalhos realizados pela secretaria e suas unidades de saúde. O uso dos veículos tem como objetivo melhor atender a população que busca o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prefeito James Karson Valério, juntamente com a secretária municipal de saúde, Simone Gondro, e o chefe do núcleo de atenção às urgências e emergência, Cleiton do Prado, receberam as chaves dos veículos que já foram plotados conforme o manual de identificação visual da frota APSUS. Os veículos também receberão nos próximos dias a instalação de rastreadores.

Os veículos Fiat Mobi Like foram adquiridos através do processo licitatório nº 428/2023. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro foi habilitada através da Resolução da Secretaria Estadual da Saúde (SESA) nº 858/2022 e aderiu ao Programa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná – Qualificação da Atenção Primária, que visa o incentivo de investimento para transporte sanitário, na modalidade fundo a fundo.