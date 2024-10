Saúde de Rio Negro adquire duas novas ambulâncias

A Prefeitura de Rio Negro adquiriu duas ambulâncias do “Tipo A – Simples Remoção” para aperfeiçoar os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades de saúde. A entrega oficial dos veículos ocorreu na manhã desta segunda-feira.

Este importante investimento representa um avanço significativo na oferta de serviços de saúde para a população rio-negrense. Com as duas ambulâncias há um aumento e renovação da frota de veículos para aprimorar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que realizam o tratamento de enfermidades e necessitam de transferência ou de um atendimento especializado em hospitais e/ou clínicas da região.

As ambulâncias foram adquiridas através do processo licitatório nº 217/2024. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro foi habilitada através de resoluções da Secretaria Estadual da Saúde (SESA) e aderiu ao Programa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná – Qualificação da Atenção Primária, que visa o incentivo de investimento para transporte sanitário, na modalidade fundo a fundo.

Recentemente a saúde de Rio Negro recebeu dois veículos adquiridos através do mesmo processo licitatório. Duas vans serão entregues em breve para reforçar ainda mais os atendimentos na Atenção Primária.