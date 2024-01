Saúde de Rio Negro adquire micro-ônibus para atender a população

Compartilhar no Facebook

Foi entregue na manhã desta terça-feira (30), na Prefeitura de Rio Negro, um veículo tipo micro-ônibus adquirido pela Secretaria Municipal da Saúde para fortalecer ainda mais a atenção primária.

O uso do micro-ônibus tem como objetivo melhor atender a população que busca o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele será utilizado para o transporte de pacientes que necessitam de atendimentos em outras regiões.

O modelo adquirido possui capacidade para 28 passageiros. Também possui sistema de ar-condicionado e acessibilidade com um dispositivo de poltrona móvel (elevador). Com funcionalidade, robustez e ótimo rendimento, o micro-ônibus adquirido se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas nas cidades, em áreas de grande e pequeno fluxo.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com membros da equipe da Secretária Municipal de Saúde, recebeu as chaves do veículo que já foi plotado conforme o manual de identificação visual da frota APSUS. O veículo também receberá nos próximos dias a instalação de rastreador.

O veículo foi adquirido através do processo licitatório nº 298/2023. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro foi habilitada através das Resoluções da Secretaria Estadual da Saúde (SESA) nº 1067/2021 de 11 de novembro de 2021 e nº 858/2022 de 19 de dezembro de 2022, e aderiu ao Programa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná – Qualificação da Atenção Primária, que visa o incentivo de investimento para transporte sanitário, na modalidade fundo a fundo.

Recentemente a saúde de Rio Negro recebeu cinco novos veículos que também serão utilizados para fortalecer os atendimentos da atenção primária.