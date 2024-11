Saúde de Rio Negro anuncia investimento de R$ 318 mil na recuperação de unidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro investirá R$ 318.897,00 na manutenção e recuperação de quatro importantes unidades de saúde: Casa de Assistência à Saúde da Mulher (Casa da Mulher), ESF Antonio Bossi, ESF Ayres Hirt e ESF Euclides de Oliveira Braz.

A Ordem de Serviço foi assinada pelo prefeito James Karson Valério na manhã desta quinta-feira com a presença da equipe da saúde. A contratação das empresas responsáveis pelos serviços ocorreu através do Processo de Licitação nº 314/2024.

Verificou-se por meio de visitas in loco a necessidade da realização de um conjunto de atividades para conservar e/ou recuperar as condições adequadas do uso, garantindo a estes imóveis todas as condições de conforto ambiental e segurança para a continuidade das atividades oferecidas.

A Casa de Assistência à Saúde da Mulher, que fica localizada na Rua Nicolau Mader, nº 498, Centro, possui uma área de 154,50 m² e realiza aproximadamente 50 atendimentos por semana. Dessa forma é imprescindível que o local ofereça condições necessárias de segurança para todos os usuários, resguardando pacientes, servidores públicos e comunidade em geral, bem como, o patrimônio público. Entre as obras previstas está a drenagem do terreno, construção de muro, pavimentação externa, paisagismo e pinturas externas.

A unidade de saúde Antonio Bossi está localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. Ela possui uma área de 318,06 m² e realiza aproximadamente 70 atendimentos por semana. Entre as obras previstas para esta unidade está o reposicionamento de unidades externas do ar-condicionado, pavimentação externa, construção de muro, paisagismo e pintura externa.

Localizada na Rua Cides Stafin, nº 84, no bairro Alto, a unidade Ayres Hirt possui uma área de 362,22m² e realiza aproximadamente 60 atendimentos por semana. Para o local estão previstas as obras de reposicionamento de unidades externas do ar-condicionado, construção de um abrigo de resíduos, reposição da cerâmica nas paredes externas, construção de uma nova cobertura frontal, pavimentação externa, construção de muros, portões, paisagismo e pinturas.

Na Fazendinha a unidade Euclides Jose de Oliveira Braz, situada na Rua Darci de Oliveira Braz, possui uma área de 175,74m² e realiza aproximadamente 60 atendimentos por semana. Na unidade também será realizado o reposicionamento de unidades externas do ar-condicionado, a remoção do padrão de entrada de energia existente na edificação e construído um novo padrão seguindo as recomendações da Copel. Também será demolida toda a cobertura existente da edificação. A platibanda será construída em concreto armado e alvenaria. Além disso, a estrutura do telhado receberá aprimoramentos. Também será realizada a pavimentação externa, construção de muro, portões, paisagismo e pinturas.