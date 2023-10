Saúde de Rio Negro é fortalecida com mais três profissionais do Programa Mais Médicos

A saúde pública de Rio Negro se fortalece cada vez mais!

O prefeito James Karson Valério, juntamente com a secretaria municipal de saúde Simone Angélica Vitorino Gondro, e a coordenadora da atenção primaria, Rosana Aparecida Barão Balan, recebeu em seu gabinete três novos médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal: Dra. Débora, Dr. Mateus e Dr. Renan. Os profissionais irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde de Rio Negro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos tem como objetivo diminuir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população; e aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde e na organização e no funcionamento do SUS.

O Mais Médicos prioriza profissionais formados em território nacional, dedicando apenas as vagas remanescentes para aqueles que tenham sua formação no exterior, desde que possuam a aprovação do Revalida.