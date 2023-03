Saúde de Rio Negro lança aplicativo para auxiliar o combate às endemias

A atual gestão municipal de Rio Negro continua inovando em todos os setores. Desta vez a Secretaria Municipal da Saúde recebeu um novo investimento na inovação para auxiliar o combate às endemias.

O aplicativo GeoCidadão Combate às Endemias foi lançado na tarde da última terça-feira (28) e tem como objetivo facilitar a comunicação entre o cidadão e a equipe de combate às endemias de Rio Negro.

Ele foi criado pensando no cidadão consciente, que deseja ser participativo e colaborativo. Ele utiliza processos eletrônicos georreferenciados e facilita a comunicação entre o contribuinte e o órgão público. A plataforma permite realizar a abertura, tramitação e acompanhamento das solicitações enviadas pelos cidadãos.

COMO INSTALAR

O aplicativo está disponível nas plataformas iOS e Android. Para instalar basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e procurar por GeoCidadão. Confira o tutorial abaixo.

DENÚNCIAS ANÔNIMAS

Com o aplicativo o cidadão pode enviar denúncias facilmente sobre locais que não estejam observando as orientações de prevenção contra a Dengue. O envio pode ser feito de forma anônima.

LANÇAMENTO

O lançamento do aplicativo ocorreu no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, na Prefeitura de Rio Negro. O evento teve a presença do prefeito James Karson Valério, da secretária municipal de saúde Simone Angélica Vitorino Gondro, além de profissionais da saúde, convidados e equipe de combate às endemias de Rio Negro, que é composta pela supervisora de campo, Bárbara Beatriz de Andrade Duarte, agentes Luciane Ap. Lourenço Schuatey e Itamara M. Mendes, e a coordenadora do combate às endemias, Mônica Nunes de Abreu.

TUTORIAL

Bárbara Duarte – que é a idealizadora da implantação do aplicativo – realizou a apresentação durante o evento com vídeos explicativos por ela elaborados. Assista:

A ideia do aplicativo surgiu em novembro de 2022 e desde então a equipe de combate às endemias esteve em contato com a empresa que está realizando o recadastramento imobiliário urbano no município de Rio Negro, a CTMGEO – Soluções em Geotecnologias.

Inicialmente a ideia era solicitar o acesso ao geoprocessamento do município quando ele ficasse pronto. Porém, em conversa com a empresa, surgiu a ideia de não apenas utilizar o geoprocessamento, mas também montar um aplicativo para o combate às endemias, onde seria mais simples, dinâmico e pontual a comunicação da população com a equipe de combate às endemias de Rio Negro.

Com essa inovação, a saúde de Rio Negro pretende agilizar o processo de resolução das denúncias recebidas. Com o tempo de utilização do aplicativo e as demandas que irão surgir, mapas temáticos serão criados pelo setor de endemias, que irá mapear as áreas de riscos, áreas com o maior número de focos, áreas com o maior de número de Aedes aegypti, etc. Esse controle é inovador e essencial para conter rapidamente a Dengue e outras doenças no município.