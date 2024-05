Saúde de Rio Negro participa da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco

Compartilhar no Facebook

Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Em parceria com a UnC Farmácia a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está divulgando um material que mostra os benefícios imediatos ao parar de fumar. O material também alerta sobre os malefícios do uso de dispositivos eletrônicos que possuem nicotina.

Crianças e adolescentes também são vítimas do uso de produtos de tabaco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), novos produtos, como os cigarros eletrônicos, e informações enganosas da indústria do tabaco, são uma ameaça, levando a uma iniciação ao tabagismo cada vez mais precoce.

Além disso, crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos duas vezes mais probabilidade de fumar cigarros mais tarde na vida. De olho nisso, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco 2024 é “Proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco”.

No município de Rio Negro o combate ao fumo é mantido o ano todo com o Programa de Combate ao Tabagismo. O programa é uma grande oportunidade para quem deseja parar de fumar obtendo todo o apoio e acompanhamento necessário.

Os interessados podem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima, ou comparecer diretamente na Vigilância Epidemiológica que fica localizada no Centro para a realização de um cadastro prévio.

Novas turmas são abertas todos os meses. Após o cadastro prévio o cidadão será avisado sobre a possibilidade de participar do programa em uma nova turma, que geralmente é composta por 10 pessoas. A participação é gratuita para quem deseja parar de fumar. Cada encontro tem a duração aproximada de 1h30.

Os encontros ocorrem na Vigilância Epidemiológica nas terças-feiras às 14h. Contato para mais informações: 3643-7763. Também são realizados encontros à noite na Unidade de Saúde Antônio Bossi, situada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45. O telefone para mais informações é 3642-8352.