Saúde de Rio Negro realiza ações estratégicas de combate à Dengue

A Prefeitura de Rio Negro, através da equipe de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde, realiza ações constantes para o combate à Dengue.

Somente no período de setembro a dezembro de 2023 foram realizadas 300 ações, sendo:

16 confecções do planejamento semanal, distribuição estratégica de atividades.

03 delimitações de foco onde foram coletadas amostras de larvas positivas para Aedes Aegypti.

96 acompanhamentos realizados de quatro em quatro dias, em todas as armadilhas larvitrampas instaladas no município.

21 análises laboratoriais em microscópio realizadas para identificação vetorial.

123 vistorias padrão em residências (LI).

08 acompanhamentos em pontos estratégicos.

18 verificações e vistorias de denúncias.

12 ações em conjunto com a Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.

03 ações educativas (escolas e panfletagem).

No final de novembro foi realizada uma vistoria chamada Lira (Levantamento de Índice Rápido de Aedes), totalizando 280 casas vistoriadas em apenas sete dias nessa importante atividade.

DENÚNCIA DE FOCOS

Neste início de ano as equipes continuam intensificando as ações no município, mas combater a Dengue é dever de todos! Todo cidadão que souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção pode fazer uma denúncia à Vigilância em Saúde de Rio Negro.

O contato pode ser feito através dos telefones 3643-7763 e 3642-6994. Também é possível realizar denúncias através do aplicativo GeoCidadão, que está disponível nas plataformas iOS e Android. A plataforma permite realizar a abertura, tramitação e acompanhamento das solicitações enviadas pelos cidadãos. O envio pode ser feito de forma anônima.

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA?

Em caso de suspeita de Dengue, procure a unidade de saúde mais próxima à sua residência. O rápido diagnóstico é fundamental no tratamento da Dengue.

ESTÁ NA HORA DE FAZER A SUA PARTE. LEVE ESTES CUIDADOS PARA SUA VIDA.

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA

Destruir os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve. Evite sua procriação.

LIXEIRAS DENTRO E FORA DE CASA

Mantenha as lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Feche bem o saco plástico.

VASILHAS PARA ANIMAIS

Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água e sabão no mínimo duas vezes por semana.

SUPORTE DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL

Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.

PRATINHOS DE VASOS DE PLANTAS

Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

COLETOR DE ÁGUA DA GELADEIRA E AR-CONDICIONADO

Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

PLANTAS QUE ACUMULAM ÁGUA

Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.

VASOS SANITÁRIOS

Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico. Em banheiros com pouco uso, dê descarga pelo menos uma vez por semana.

BALDES E VASOS DE PLANTAS VAZIOS

Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.

RALOS

Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

GARRAFAS

As garrafas devem ser embaladas e descartadas na lixeira. Se guardadas, devem estar em local coberto ou de boca para baixo.

LAJES

Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

PISCINAS

Mantenha a piscina sempre limpa, mesmo sem uso. Use cloro para tratar a água e filtre periodicamente.

CALHAS

Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água.

OBJETOS D’ÁGUA DECORATIVOS

Mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.

CAIXAS D’ÁGUA, CISTERNAS E POÇOS

Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria.

CACOS DE VIDROS NOS MUROS

Vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular água.

TONÉIS E DEPÓSITOS DE ÁGUA

Mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados uma vez por semana e cobertos com tela.

FALHAS NOS REBOCOS

Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular água.

LIXO, ENTULHO E PNEUS VELHOS

Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

OBJETOS QUE ACUMULAM ÁGUA

Coloque num saco plástico, feche bem e jogue no lixo: tampinha de garrafa, casca de ovos, copos descartáveis e outros.

FACILITE O CONTROLE DA DOENÇA

Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial.