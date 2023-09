Saúde de Rio Negro realiza importantes obras no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

Já iniciaram as importantes obras de reformas e ampliação da unidade de saúde Antônio Abdala José, localizada na Rua Rodolfo Alois no bairro Alto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde da última sexta-feira o prefeito James Karson Valério esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. A Hammer Construções e Incorporações Ltda é a empresa responsável pela execução das obras, que tem previsão de conclusão para o mês de fevereiro do próximo ano.

As obras nesta unidade de saúde marcam um avanço significativo no setor de saúde do município de Rio Negro, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas.

Após o término das obras, a unidade terá um ambiente de trabalho mais amplo para os atendimentos pertinentes a Atenção Primária. A equipe de trabalho poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de paciente crônicos, gestantes e saúde mental, também a capacitação e reuniões em espaço adequado.

Atualmente os atendimentos desta unidade estão sendo realizados na ESF Ayres Hirt, também localizada no bairro Alto. Em caso de dúvidas o cidadão pode obter mais informações através do telefone: 47 3642-0810.