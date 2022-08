Saúde de Rio Negro realiza mutirão de exames de ultrassonografia

Compartilhar no Facebook

Durante toda esta terça-feira (23), foi realizado no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster um mutirão de exames de ultrassonografia com o objetivo de suavizar a demanda existente sobre esta especialidade.

A ação é resultante de uma parceria entre a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (COMESP). Um novo mutirão deve ser realizado em breve.

Somente nesta terça-feira foram realizados 90 exames, sendo 30 de ultrassonografia transvaginal, 30 de ultrassonografia de mamas e 30 exames de ultrassonografia de articulação.

A médica ultrassografista Carla Segatto, que estava atuando pelo COMESP no mutirão, elogiou a estrutura e o preparo de toda a equipe de saúde de Rio Negro. “A equipe está de parabéns. Em todo município que eu vou eu digo para copiarem as ações de saúde de Rio Negro, pois aqui o absenteísmo é pequeno. A busca ativa é muito efetiva. Isso leva a uma resolutividade muito grande e isso faz a diferença ao paciente”, comentou.

O Consorcio Metropolitano de Saúde do Paraná foi criado em novembro de 2005 e é constituído sob a forma jurídica de direito privado, formado pelos 28 municípios da Região metropolitana de Curitiba e Guaratuba no litoral do Paraná. Tem como objetivo principal melhorar a qualidade da assistência da atenção especializada dos municípios consorciados.