Saúde de Rio Negro realizou importantes ações para fortalecer o atendimento

Com foco no fortalecimento e aprimoramento do atendimento à população, na tarde desta quinta-feira a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizou a reunião mensal com todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e coordenadores da secretaria.

A reunião foi convocada pelo secretário municipal José Carlos dos Santos Dias para atualizar as informações de todos os setores em relação às consultas e encaminhamentos, vacinas, transporte sanitário, exames e demais dúvidas levantadas pelos ACS.

Já na manhã desta sexta-feira, a saúde de Rio Negro realizou a terceira reunião do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que já é referência na região. Uma equipe da Secretaria de Saúde do município da Lapa esteve presente na reunião e solicitou orientações sobre o funcionamento do NSP de Rio Negro para que possam implantar naquele município. Na ocasião também foi aprovado o Plano Municipal de Segurança do Paciente.

O município de Rio Negro montou o Núcleo de Segurança do Paciente através de Decreto nº 55/2024, assinado pelo prefeito James Karson Valério. Os objetivos do NSP são as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde no município, garantia da qualidade dos serviços ofertados com padrões adequados, cultura da segurança do paciente com o conjunto de valores, atitudes, competência e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, realizar a gestão de risco com a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos.

O Município de Rio Negro também criou neste ano o Dia Municipal de Segurança do Paciente (12 de julho) através de uma Lei Municipal. Nesta data foi realizado a 1ª Capacitação Segurança do Paciente em Rio Negro. Entre os temas que foram abordados estão: Comunicação e trabalho em equipe; processamento de dispositivos médicos na Atenção Primária – Principais erros no processo de trabalho; o papel da Atenção Primária em Saúde frente à segurança do paciente; segurança do paciente em contexto geral e o uso de antimicrobianos na Atenção Básica do SUS.