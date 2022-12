Saúde de Rio Negro recebe quatro novas ambulâncias

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro recebeu na última semana quatro novas ambulâncias que irão renovar a frota da rede de atenção primária em saúde.

Os veículos foram adquiridos através de convênio com o Governo do Estado do Paraná e emendas parlamentares.

As ambulâncias serão utilizadas no transporte sanitário e transferências inter-hospitais para Curitiba e região metropolitana de pacientes de baixo risco.

Em agosto o município já havia recebido outras duas ambulâncias, sendo uma para a rede de atenção primária em saúde e outra para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).