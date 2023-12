Saúde de Rio Negro receberá importantes recursos do Estado

Na última semana o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o repasse de cerca de R$ 1 bilhão para fortalecer o atendimento de saúde no Paraná. O anúncio foi feito durante o evento Saúde em Movimento, promovido pela Secretaria Estadual da Saúde (SESA) em Foz do Iguaçu.

Em Rio Negro o investimento do Estado ultrapassa os R$ 6 milhões com a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), investimentos em ambulâncias, veículos e equipamentos, além do custeio para a Média e Alta Complexidade (MAC).

O município de Rio Negro também receberá recursos do Estado para auxiliar nos gastos com a saúde, após decretar situação de emergência devido às inundações que afetaram diversas regiões em outubro e novembro deste ano. Ao todo, o governo repassou R$ 20 milhões do Tesouro do Estado para auxiliar os municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em razão das fortes chuvas.

O evento em Foz do Iguaçu reuniu mais duas mil pessoas, entre prefeitos, secretários municipais, representantes do Ministério da Saúde e profissionais da área. A secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, esteve presente para representar o município de Rio Negro.

O governador destacou que é uma área que necessita de investimentos constantes. “Na saúde não tem missão cumprida. É necessário investir sempre, modernizar, introduzir tecnologia e estrutura para o atendimento da população”, disse. “E o mais importante é investir nos profissionais dessa área, porque nada substitui o atendimento humano na ponta, um bom serviço de saúde depende da confiança que os pacientes têm nos profissionais”.

Além dos investimentos, o Estado formalizou também o Pacto para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil no Paraná, que reúne diversos órgãos e instituições paranaenses com o objetivo de reduzir em 10% os indicadores de mortalidade materno-infantil até 2027, conforme o plano plurianual da SESA.

As ações incluem utilização de protocolos clínicos e cadernetas de saúde; ampliação do acesso e qualidade nos serviços de pré-natal e de acompanhamento pós-parto; ampliação das coberturas vacinais em mulheres, gestantes, recém-nascidos e crianças; investimentos em equipamentos para todas as salas de parto e nascimento; implantação do Centro de Simulação Realística da SESA e ampliação das capacitações de profissionais.