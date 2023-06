Saúde de Rio Negro reforça a importância da vacinação

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro segue com duas campanhas de vacinação em paralelo: a da gripe e a da Covid-19 – essa, especificamente, com a aplicação da dose bivalente da Pfizer. As vacinas podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos de idade.

As duas doenças, a gripe e a Covid-19, são síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) virais e afetam o sistema respiratório. Nesta época do ano os casos aumentam consideravelmente e preocupam gestores da saúde pública pela demanda em unidades de pronto atendimento e hospitais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A vacina é o fator maior de proteção disponível atualmente, que ajuda a evitar o agravamento dessas doenças. As campanhas e a adesão da população são fundamentais para um cenário epidemiológico favorável.

Neste vídeo a técnica em enfermagem Mariza Wojakevicz de Lima fala sobre a importância da vacinação para as crianças, principalmente:

GRIPE

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Rio Negro ampliou a oferta da vacina contra a Influenza (gripe) para todas as pessoas acima de seis meses de idade. A medida segue a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde.

Os imunizantes da Influenza são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento, portanto é fundamental se vacinar todos os anos.

COVID-19

A vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 também está disponível em todas as unidades de saúde para toda a população acima de 18 anos.

Podem receber a dose bivalente quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde. A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste vídeo a cidadã Fernanda Furtado fala da importância da vacina para a saúde de todos, principalmente para as crianças:

MAIS VACINAS

O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. As vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.

Atualizar a carteirinha de vacinação é fundamental! Nas unidades de saúde de Rio Negro estão disponíveis várias vacinas para crianças e adultos.

Para o público infantil há disponível o calendário básico de vacinação, como a vacina pólio oral, pólio injetável, pentavalente, rotavírus, BCG, VTV, Hepatite B, meningo C, Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica.

A vacina salva vidas! Em vídeo, o médico clínico geral e ultrassonografista Dr. Rodrigo Otávio Gondro reforça a importância da vacinação. Assista:

CUIDADOS PERMANENTES

Depois de mais de três anos com uma situação bem estabilizada em função da vacinação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou no dia 5 deste mês o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em relação à doença. Mesmo assim, a própria OMS e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforçam que alguns cuidados devem ser mantidos, como a higienização adequada da lavagem das mãos e, principalmente, a continuidade da aplicação da vacina contra a Covid-19, essencial para a proteção contra casos graves.

Ambas as vacinas, monovalentes e bivalentes, agem do mesmo modo no organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos protetores e células de defesa contra o vírus SARS-CoV-2.