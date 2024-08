Seção de Identificação de Rio Negro foi inaugurada no dia 01 de agosto de 1980

No dia 01 de agosto de 1980 foi inaugurada a Seção de Identificação do município de Rio Negro. Antes disso era preciso se deslocar até a capital Curitiba para obter a tão importante Carteira de Identidade.

Atualmente o atendimento é feito junto ao SINE, na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº167, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para quem já possui o RG no Paraná é possível obter a segunda via facilmente através da Internet: https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/2a-via-da-Carteira-de-Identidade

Após realizar a solicitação no site basta acompanhar o protocolo e retirar o RG no SINE de Rio Negro. Pelo site também é possível realizar o agendamento para o atendimento presencial. Maiores de 60 anos de idade, crianças e PCD não precisam agendar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

HISTÓRIA

Em julho o rio-negrense Adriano Ferreira Ramos realizou um importante resgate histórico e publicou nas redes sociais. Conforme consta na edição do dia 16 de agosto de 1980 do jornal Tribuna da Fronteira, o primeiro identificado na Seção de Identificação de Rio Negro foi o senhor Christiano Buch, aos 100 anos de idade.

Assim consta na publicação do jornal:

Seção de Identificação de Rio Negro entrou em funcionamento dia 1º/08

Está em pleno funcionamento desde o dia 1º. de agosto, em Rio Negro, a Secção de Identificação, sonho e aspiração acalentados pelos rionegrenses há décadas, e que somente agora está concretizado.

Vários eminentes políticos, ex-prefeitos e até mesmo vereadores se empenharam, no passado, para que fosse criado em Rio Negro um Posto de Identificação. Mas tudo foi em vão. Quem precisava da Cédula de Identidade tinha que deslocar-se até Curitiba, perdendo vários dias, além de enfrentar as filas para obter o documento, porque tudo era concentrado na Capital paranaense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Agora, com a criação de 106 novos Postos de Identificação no Interior – 70% das pessoas residentes nos municípios mais longínquos do Estado são carentes de Cédula de Identidade – de acordo com a Resolução Secretarial nº. 79/80, de 15 de janeiro de 1980, do Sr. Secretário da Segurança, Dr. Haroldo Ferreira Dias, vem proporcionar maiores facilidades para a obtenção da Cédula de Identidade.

Para que se criassem os novos postos, houve a participação e colaboração efetiva do Governador do Estado, Dr. Ney Aminthas de Barros Braga; do Secretário da Segurança, Dr. Haroldo Ferreira Dias; do Diretor da Polícia Civil, Dr. Luiz Chemin Guimarães; do Diretor-geral da Secretaria da Segurança, Dr. Raul de Rezende Filho; do Diretor do Instituto de Identificação, Dr. Hermes Machado Mattos; do Supervisor-geral do I.I., Dr. Nelson Sabbag, e do bacharel Sidney Michalisen, também do I.I. do Município de Rio Negro, o incansável empenho do alcaide José Muller com o apoio do Deputado Estadual Airton Ravaglio Cordeiro, representante rionegrense na Assembléia Legislativa.

Por determinações consideradas durante a reunião da Comissão de Planejamento e Controle dos Sistemas de Informações Policiais – COPSI/SESP, realizada em 7 de julho de 1980, foi decidido o funcionamento dos novos Postos de Identificação a partir do dia 1º de agosto.

O Sr. José Benedito Ruiz Paloma, funcionário da Prefeitura Municipal, é o responsável pelos trabalhos desenvolvidos na Secção de Identificação com atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas. (Leia na página 11).

Em solenidade simples e singela, a Seção de Identificação de Rio Negro foi inaugurada no dia 1º de agosto, às 10:00 horas, com a presença do Prefeito José Müller que falou em nome do povo rionegrense, transmitindo sua satisfação e alegria em ver, no momento, que a municipalidade estava sendo servida por mais um órgão público, que é a expedição dessa importante documento: Carteira de Identidade. É a participação da comunidade no contexto geral do Estado do Paraná.

O Frei Simão Laginski, Vigário da Paróquia, procedeu a Bênção do local e juntamente com o prefeito José Müller, desatou a fita simbólica.

Estiveram presentes à solenidade de inauguração o Dr. Gabriel Lustosa Nogueira, Promotor Público; Tte. Cel. Juventino Nunes Teixeira, Comandante do 5º RCC; Dr. Alceu Antonio Swarowski, Presidente do Rotary Clube; Sra. Cleide Jussara Müller Pareja, Diretora do Departamento de Educação e Cultura; Sr. Cândido Silva Neto, Escrivão de Polícia, que na ocasião fez a entrega do malote para o envio e recebimento dos documentos; Srta. Beatriz Verônica Grossl, do Departamento de Finanças da Prefeitura; Agostinho Fuchs, Presidente da Câmara Municipal; dos vereadores Valmor Ribeiro Nardes, Antonio Abdalla José, Jair Mendes de Oliveira, Irajá Martins e Luiz Milcheski.

CHRISTIANO BUCH – 1º. IDENTIFICADO

Como exemplo de participação comunitária, o Sr. Christiano Buch, com 100 anos e quatro meses de idade, compareceu na Seção de Identificação para solicitar a sua Cédula de identidade. Foi o primeiro cidadão rionegrense a ser identificado no município, também o mais idoso, talvez do Brasil. O Sr. Christiano esteve acompanhado de seu filho Eugênio, o qual prestou auxílio para que fosse assinada a cédula.

As fotos históricas são do Arquivo Publico Municipal Maria da Glória Foohs.