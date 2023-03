Secretaria da Agricultura de Mafra discute projetos para incrementar a produção e venda da produção familiar

No dia 23/02/2023, a Secretaria de Agricultura de Mafra realizou reunião com produtores rurais, tendo como convidados os participantes da Feira do produtor e do programa solução ELO / Sebrae 2022, com o objetivo de discutir ideias para incrementar a produção e vendas da produção da agricultura familiar, buscar novos mercados, parceria de comercialização com ASPMM etc.

A Vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira e o Secretário da Agricultura, Nereu Martins Carvalho, fizeram a abertura do evento saudando os participantes.

Ações no interior

Celina Dittrich falou sobre as ações do governo e dos resultados já conquistados, como o sucesso do projeto com as lâminas de arrasto que foram distribuídas nas localidades que possuem associação de moradores devidamente regularizadas. Salientou o trabalho constante de manutenção e construção de pontes em concreto e das obras que estão ocorrendo nas estradas do interior, com destaque para o empedramento das estradas, manutenção e revitalização das máquinas do centro de serviço.

Ela ressaltou ainda a importância da organização dos produtores, incentivando as localidades do interior a formalizar associações de moradores. Enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Secretário na busca pela efetivação de associações em cada localidade.

Incremento nas vendas

O Secretário Nereu Martins Carvalho anunciou o convênio da feira do produtor que acontece na praça Lauro Muller todo sábado pela manhã com os funcionários da prefeitura associados da ASPMM. Ele também explicou que é necessário aumentar a produção nas áreas de hortifruti para atender as demandas locais e solicitou a construção de um trabalho em conjunto para reversão desses números.

A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Giovana Kondlatsch participou do encontro explicando sobre as etapas dos processos para de aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar.