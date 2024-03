Secretaria da Fazenda realiza ação itinerante no Lageado dos Vieiras

A Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro realiza ações itinerantes periodicamente para levar os serviços da Prefeitura cada vez mais perto do cidadão. No Lageado dos Vieiras a ação ocorreu na última terça-feira na subprefeitura.

A população teve à disposição diversos serviços, como a emissão da taxa de coleta de lixo, impressão do carnê do IPTU 2024, renegociações de dívidas com o Município de Rio Negro e emissão de guias diversas. Somente nesta terça-feira foram emitidas 20 guias da taxa de coleta de lixo, 09 guias do IPTU, entre outros serviços.

A Prefeitura de Rio Negro também mantém postos de atendimentos que ficam abertos diariamente com facilidades e inovação para que os serviços públicos fiquem cada vez mais acessíveis e ágeis. Um deles está na localidade da Roseira e outro no antigo Paço Municipal no Centro (em frente à Praça João Pessoa). Na subprefeitura do Lageado dos Vieiras também são disponibilizados diversos serviços diariamente durante o horário de expediente.

Com as ações itinerantes e com os postos de atendimento a Prefeitura está mais presente dentro das comunidades estendendo os serviços já prestados, facilitando a locomoção, a acessibilidade e o acesso do cidadão ao serviço público através do processo digital, ao qual o Município de Rio Negro utiliza para promover a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.