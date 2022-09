Secretaria de Agricultura de Rio Negro adquire trator para atender produtores

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro adquiriu um novo trator agrícola 4×4 com o objetivo de renovar a frota e auxiliar no atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro.

A entrega da máquina ocorreu nesta sexta-feira (16) na Prefeitura de Rio Negro. O trator foi adquirido pelo valor de R$ 278 mil através do processo licitatório nº 267/2022, na modalidade pregão eletrônico nº 092/2022.

O trator trará mais rendimento e economia para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A máquina possui uma tecnologia avançada de motor, que combinado com um sistema de gerenciamento eletrônico, torna-se 15% mais econômico. O trator adquirido também tem maior durabilidade, podendo alcançar 12% mais de vida útil do que as opções do mercado, demandando pouca manutenção.