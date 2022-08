Secretaria de Cultura e Senac de Rio Negro planejam a realização de cursos gratuitos

Na última quinta-feira (18), o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, juntamente com a secretária de cultura e turismo, Jussara Heide e sua equipe, estiveram presentes em uma reunião técnica com o gerente do Senac Rio Negro, Luiz Henrique Gradiz Alves e a técnica de relações com o mercado, Andressa Custódio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O encontro teve como objetivo o planejamento de ações para envolver segmentos da cultura e turismo nos cursos realizados através do Programa Capacita Rio Negro, em parceria com o Programa Senac Gratuidade.

O foco desta parceria é a realização de cursos destinados aos artesãos, artistas e profissionais da cultura e turismo do município de Rio Negro. O curso de Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços, por exemplo, já está definido e será lançado em breve.

No dia 1 de setembro, às 14h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, será realizada uma reunião com transmissão ao vivo na Internet (live) para o lançamento desta importante parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Senac Rio Negro.