Secretaria de Educação de Araucária visita Rio Negro

No Dia Mundial da Educação, liderados pela Secretária de Educação de Araucária Adriana Palmieri, a equipe pedagógica da mesma cidade esteve visitando o Município de Rio Negro.

Em sua visita, a equipe de Araucária veio conhecer de perto os programas e ações pedagógicas da Secretaria de Educação de Rio Negro, propiciando a troca de experiências visto que nossa cidade possui nota 7,1 no IDEB. A visita técnica ao município de Rio Negro proporcionou à equipe conhecer as estruturas e estratégias utilizadas pela cidade, as quias foram fundamentais para o avanço do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

O prefeito de Rio Negro, professor James Karson Valério, secretário de planejamento Alessandro von Linsingen e a secretaria de educação Vera Pfeffer Schelbauer e equipe pedagógica/administrativa de nosso município mostraram as ferramentas e programas que se desenvolvem na cidade, como Método Boquinhas, RTI, Programa Superação, Conecta Rio Negro e as avaliações e diagnósticos aplicados em nossas unidades escolares.

Na oportunidade, realizaram também uma visita guiada no Seminário Seráfico São Luís de Tolosa.

Investir na educação é investir no futuro!