Secretaria de Obras de Rio Negro recebe o diploma Amigo da Bateria da 11ª Bia

Representando todos os servidores da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, na manhã da última quarta-feira o secretário municipal Edson José Guenther recebeu na 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (11ª Bia AAAe AP) o diploma “Amigo da Bateria”, como forma de agradecimento pelo apoio e consideração da secretaria a esta organização militar durante este ano de 2023.

A entrega ocorreu durante a solenidade em comemoração ao 47º aniversário de criação da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada. A cerimônia retratou a evolução histórica da organização militar e foram entregues os diplomas de “Amigo da Bateria” para personalidades que prestaram destacado apoio no corrente ano.

Durante as enchentes de outubro e novembro, principalmente, a Prefeitura de Rio Negro, através de suas secretarias municipais, trabalhou em conjunto com as Organizações Militares do Exército e Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil e diversos outros parceiros. A 11ª Bia foi de grande importância para o atendimento e socorro às famílias que foram atingidas pelas cheias do rio.