Sede administrativa da Arteris Planalto Sul em Rio Negro pode ser transferida para São José dos Pinhas

A Arteris S/A estuda reunir todas as suas concessionárias que possuem concessão nas rodovias da região sul e sudeste em uma única sede regional em São José dos Pinhais. A unificação reuniria as sedes administrativas da Arteris Planalto Sul, da Arteris Litoral Sul e da Arteris Régis Bittencourt em um só local.

Com sede em Rio Negro, a Arteris Planalto Sul tem cerca de 120 funcionários que atuam em diversos setores e serviços. É responsável pela administração de 412,7 quilômetros da rodovia BR-116, de Curitiba/PR até Capão Alto/SC, na divida com o Rio Grande do Sul. A sede da Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho Curitiba/Palhoça (BR-376 e BR-101), é em Joinville e a Arteris Régis Bittencourt, responsável pelo trecho Curitiba/São Paulo (BR-116,) fica em Registro/SP.

A mudança não tem data prevista, ainda está em fase de estudos e não afetaria as praças de pedágios, bases e as balanças, assim como os serviços prestados.

Em contato com a concessionária Planalto Sul nossa reportagem foi informada, através de uma nota, que realmente existe um processo de unificação das três concessionárias em uma única sede e que o processo de implantação segue uma estratégia operacional iniciada ainda em 2019 para padronizar os processos e aprimorar os serviços oferecidos. Que a empresa ainda estuda quais setores e serviços serão mantidos em Rio Negro.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“Seguindo uma estratégia de eficiência operacional iniciada em 2019, e após unificação da gestão das concessionárias localizadas na região Sul, está em processo de implantação uma sede administrativa para as concessionárias Arteris Litoral Sul, Arteris Planalto Sul e Arteris Régis Bittencourt, em São José dos Pinhais. A empresa estuda ainda quais os setores e serviços serão mantidos em Rio Negro. A operação nas praças, bases e balanças não terá alteração. Vale reforçar que as mudanças são para a padronização dos processos, proporcionando sinergia entre as áreas e melhoria contínua dos serviços oferecidos.”