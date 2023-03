Segunda edição do 3X3 RioMafra foi um sucesso em Rio Negro

No último final de semana foi realizado no Ginásio de Esportes José Müller, em Rio Negro, a segunda edição do 3X3 RioMafra. O projeto tem como objetivo principal incentivar a prática do basquete desde a infância.

O evento foi um sucesso, tendo um crescimento exponencial de 28% em comparação a primeira edição. A competição teve mais de 14 horas de basquete com 43 times de 10 municípios, com 157 atletas em um total de 82 jogos, com mais de 500 pessoas envolvidas de forma indireta.

Participaram atletas dos municípios: Rio Negro, Mafra, Rio Negrinho, Itaiópolis, São Bento do Sul, Ponta Grossa, Itapema, Joinville, Jaraguá e Lapa.

Foram arrecadados mais 120 kg de alimentos com as inscrições das categorias de base Sub-12 e Sub-14, além dos visitantes e espectadores presentes. Estes alimentos serão destinados para famílias carentes da região, ligadas à secretaria de assistência social do município.

A equipe organizadora agradece a quem jogou e participou de forma direta e indireta. Times, clubes e associações presentes. O evento teve o importante apoio da Federação Catarinense de Basketball, da Liga Norte de Basketball e de empresas patrocinadoras.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro (SMEL-RN) foi um grande parceiro com a logística, organização, arbitragem e medalhas.

As fotos foram feitas e cedidas por Eliezer Grein (@eliezer.grein) e Reveal Photo Fotografia (@fotografiareveal).