Segunda-feira terá Trilha Noturna “Sinta as belezas com outros sentidos” em Rio Negro

Na próxima segunda-feira, dia 05 de junho, às 19h, acontece mais uma edição da Trilha Noturna no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

A participação é gratuita. Os interessados devem se inscrever pelo WhatsApp (47) 3643-7664 (vagas limitadas). A participação de menores de idade é permitida somente com a presença de um responsável maior de idade durante o evento todo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Trilha Noturna é uma atração do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa. Um evento de aventura e emoção no qual o participante percorre as trilhas do parque durante a noite, iluminado apenas pela luz da lua. A trilha permite contato direto com a natureza. O percurso torna-se cada vez mais empolgante, quando se começa a ouvir os sons que antes passavam despercebidos.

Recomenda-se a utilização de roupa confortável e repelente.