Segurança no trânsito foi tema de capacitação dos profissionais do transporte escolar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última sexta-feira 02, foi realizada uma palestra sobre segurança no trânsito e direção defensiva, destinada aos motoristas que trabalham com o transporte escolar no município.

A palestra foi ministrada pelo sargento PM Nascimento. O intuito é garantir sempre a segurança e o bem estar dos motoristas e dos alunos que utilizam o transporte escolar.

A abertura da palestra contou com a presença membros da Secretaria da Educação e da técnica em Segurança do Trabalho, Ana Cristina Schutz.