Segurança no trânsito perto de escolas é reforçada pela Prefeitura de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro atua para manter a segurança dentro e fora das unidades escolares.

Nesta semana a Secretaria Municipal de Obras reforçou as pinturas da sinalização horizontal e das faixas de pedestres para proporcionar um trânsito mais seguro para todos no entorno das escolas e dos centros de educação infantil.

Toda a sinalização inserida nas vias é importante e todos os cidadãos precisam colaborar para garantir a segurança no trânsito. As áreas escolares costumam ter um tráfego de veículos e de pedestres bastante intensos, principalmente durante os períodos de entrada e saída dos alunos, por isso a redução de velocidade, por exemplo, é mais do que uma recomendação; é uma necessidade.

Além da segurança no trânsito, todas as escolas e centros infantis de Rio Negro estão equipadas com câmeras de videomonitoramento e contam com o serviço de vigilância do programa Patrulha Patrimonial, que foi criado pela Prefeitura e que também auxilia no trânsito sempre que é preciso.