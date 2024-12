Segurança pública de Rio Negro terá mais câmeras com inteligência artificial

A Prefeitura de Rio Negro está reforçando a segurança pública com a aquisição de novas câmeras inteligentes com reconhecimento de placa veicular para ampliar a muralha digital no município.

A entrega dos aparelhos ocorreu neste mês de dezembro. As câmeras serão instaladas em breve em locais estratégicos do município, que foram definidos em parceria com as forças policiais. Elas serão vinculadas ao sistema de videomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal por meio de um convênio.

As câmeras possuem o algoritmo License Plate Recognition (LPR) alimentado por Inteligência Artificial (IA) para a detecção inteligente de tráfego. Com base no algoritmo de IA, a função LPR fornece dados de valor agregado por meio de um modelo de aprendizado profundo pré-treinado e algoritmos de treinamento contínuo automaticamente, que podem não apenas reconhecer placas de veículos em tempo real com alta precisão, mas também identificar mais características do veículo, como o tipo, cor, etc., gerando insights poderosos sobre segurança e tráfego.

Os aparelhos adquiridos também contam com a inovadora tecnologia Smart Hybrid Light, que alterna automaticamente entre luz visível e infravermelha, garantindo visibilidade excepcional durante o dia e à noite. Além disso, sua construção robusta permite uso em diferentes ambientes com resistência às mais diversas condições climáticas.