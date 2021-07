Seja solidário e proteja os animais de rua do frio

Compartilhar no Facebook

Em Rio Negro, Mafra e região o frio chegará com força. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta segunda-feira a queda das temperaturas e intensa onda de frio a partir desta terça-feira.

Uma massa de ar frio intensa pode causar a temperatura mais baixa do século no Brasil. Nos locais mais extremos da região Sul, a sensação térmica pode chegar a -25°C, com alta probabilidade de neve, segundo a MetSul Meteorologia.

Os animais de rua precisam de atenção sempre, mas nestes dias de frio intenso precisam mais ainda da solidariedade da população. Os animais que vivem na rua sofrem com as baixas temperaturas. Os pelos protegem o corpo, mas não são suficientes para suportar o frio.

FAÇA A SUA PARTE

Não feche os olhos para a realidade! Você sente frio, os animais também… Os abrigos estão lotados, mas você também pode ajudar. Seja um protetor. Ofereça um lar temporário até achar uma família que queira adotar o animal. Ou então leve coberta e alimentos ao cão que você conhece e vive na rua.

Oferecer alimentos mais calóricos e em maior quantidade e confeccionar casinhas feitas com material reciclado (como papelão e jornal) ajudam a amenizar o efeito do frio. Infelizmente não é possível recolher todos os animais das ruas, mas é possível ajudá-los com ações simples.

DENUNCIE MAUS TRATOS

Deixar um cão em más condições é crime e dá cadeia! Em 2020 foi sancionada a Lei Sansão que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. O criminoso será investigado e não mais liberado após a assinatura de um termo circunstanciado, como ocorria antes. Além disso, quem maltratar cães e gatos passará a ter, também, registro de antecedente criminal e, se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão.

Portanto, denuncie ao ver um animal desprotegido do frio em uma residência. Denunciar maus tratos, envenenamento ou abandono de animais é a única forma de dar o verdadeiro valor aos direitos dos bichinhos e contribuir para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade.

Confirmado o crime, colha evidências (podem ser fotos ou vídeos) e testemunhos que comprovem a situação e compareça à delegacia mais próxima de sua casa para lavrar um Termo Circunstanciado. É possível registrar a denunciar mantendo o anonimato.

JULHO DOURADO

Campanha pela saúde dos animais, incentivo à adoção e conscientização contra o abandono.

Lei 19.472/2018 – Institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses. Também prevê a realização de campanhas de conscientização contra o abandono e incentivo à adoção responsável.