Seja voluntário no Projeto Aysú e ajude a preservar o rio Negro

Idealizado em parceria pelas Prefeituras de Rio Negro-PR e Mafra-SC, com auxílio de entidades governamentais e não governamentais, o projeto Aysú (amor em tupi-guarani) visa convidar os cidadãos riomafrenses a demonstrarem seu amor pelo nosso rio, e pela mata que o protege, conscientizar sobre a preservação do meio ambiente e sobre o descarte correto de resíduos.

O projeto tem objetivo reunir voluntários para realizar a limpeza das margens do rio Negro, que divide os municípios e estados.

Voluntários que queiram fazer parte da ação podem obter maiores informações e se inscrever através do link abaixo até o dia 15 de setembro ou até quando durarem as vagas.

Atualmente o grupo Eco Barreira Rio Mafra também realiza esse belo trabalho de preservação ambiental. Na tarde do último sábado (11), por exemplo, os voluntários do grupo realizaram a limpeza da ecobarreira instalada no Rio da Lança em Mafra. No total foram retirados 10,05 kg de lixo. Os vilões são sempre as garrafas pet, isopor e garrafas de vidro.

Acompanhe as ações do grupo pelo Facebook: www.facebook.com/ecobarreirariomafra

