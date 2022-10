Semana cheia de atividades para alunos da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia das Crianças

Alunos das escolas da rede municipal de ensino de Mafra estão participando de diversas atividades em comemoração à Semana da Criança. Muitos Brinquedos Infláveis e Atividades Esportivas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Nos dias 10 e 11 de outubro aconteceram, no Ginásio do CEMMA – inicialmente estavam programados para a Praça Bielecki – para turmas do 1º ao 9º anos, atividades de contação de histórias com profissional do município, brinquedos infláveis, espaço para música de tic toc, jogos de tabuleiro, tênis de mesa, voleibol, badminton, pebolim e queimada.

Educação Infantil

Nos dias 13 e 14, as ações foram programadas para as crianças da Educação Infantil, com a participação do Circo Social, equipe de teatro com contação de histórias da Autopista, brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial e confecção de brinquedos. Destaque para o lanche especial programado para as crianças e ofertado todos os dias.

Além das atividades preparadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, as escolas também preparam espaços temáticos e atividades internas e diferenciadas para seus alunos, como gincanas, etc. O Anjo da Guarda, por exemplo, criou o espaço “Reino encantado”, com base nos contos de fadas. Já o CEMMA realizará sua gincana interna, com atividades e desafios solidários.