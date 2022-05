Semana começa com virada no tempo na região com volta do frio e chuvas

O clima quente dos últimos dias em algumas partes do Brasil irá mudar já a partir desta segunda-feira (30). Isso porque uma frente fria chegou ao Sul do país e derrubará as temperaturas ao longo da semana.

Confira a previsão para os próximos dias em Rio Negro e Mafra:

A massa de ar frio subiu para o Paraná. E ainda nesta segunda-feira, chegará ao estado de São Paulo, ingressando inicialmente pelo interior paulista. Por lá, além da queda nas temperaturas, as chuvas poderão ser fortes, em uma tendência que se espalhara durante toda a semana. Já na parte do Sudeste correspondente aos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e na região Centro-Oeste, o tempo seguirá firme.

No Nordeste, que tem sofrido com temporais na última semana, as chuvas não irão cessar completamente, mas deverão diminuir. No Recife, que teve ao menos 84 mortes provocadas pelas enchentes e deslizamentos, a temperatura irá subir, mas o solo seguirá encharcado e são esperados 30mm de chuva. Números próximos terão Maceió, João Pessoa e Aracaju, com 25mm.