Semana iniciou com formação de geada em Rio Negro e Mafra

O frio deve continuar pelo menos até a próxima quarta-feira em Rio Negro e Mafra, de acordo com a Clima Tempo.

Na localidade de Avencal São Pedro, no interior de Mafra, nesta segunda-feira houve o quarto registro de geada com temperatura mínima de -2,1ºC, registrado na estação particular de Jean Alex Lisboa Dos Santos.

De acordo com informações do agrônomo Ronaldo Coutinho, amanhã ainda teremos mínimas na casa dos 0-4ºC, podendo ter formação de geada na região.

As belas fotos abaixo são de Jean Alex Lisboa Dos Santos: