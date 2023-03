Seminário de Rio Negro será destaque na TV com depoimentos de ex-alunos

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro será destaque na TV outra vez com a segunda parte da reportagem sobre o centenário do seminário.

O Programa Descobrindo o Paraná vai ao ar toda segunda feira às 20h na TV Paraná Turismo. A exibição da segunda parte com depoimentos de ex-alunos será no dia 13 de março e será possível assistir pelo Youtube: https://youtu.be/-y2QM41s2eM

Em janeiro foram realizadas em Rio Negro gravações sobre o centenário do prédio do antigo seminário de Rio Negro, que atualmente abriga a Prefeitura Municipal e o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. No dia 03 de fevereiro deste ano o histórico prédio completou 100 anos desde a sua inauguração.

A primeira parte da reportagem pode ser assistida através do link: https://www.youtube.com/watch?v=OWr7AkeVNrw

As gravações estão sendo exibidas nos programas Meu Brasil e Descobrindo o Paraná, na TV Evangelizar e TV Paraná Turismo.

TV Evangelizar: https://www.youtube.com/@TVEvangelizarOficial

TV Paraná Turismo: https://www.youtube.com/@TVTourParana