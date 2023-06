Senac Rio Negro abre vagas gratuitas para cursos de gastronomia

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional presencial de Confeiteiro e Auxiliar de Padeiro, através do Programa Senac de Gratuidade. Aproveite mais esta oportunidade, confira os pré-requisitos e inscreva-se:Â

CONFEITEIRO

Carga horária: 300h

O Confeiteiro é responsável pela preparação, montagem e apresentação de produtos de Confeitaria. Exerce suas atividades em confeitarias, panificadoras, entre outros ambientes de produções alimentícias, como prestador autônomo ou contratado em empresas. Interage com clientes internos e externos, podendo trabalhar em equipe.

Período das aulas: De 19/06 a 03/10 – De segunda a sexta-feira

Das 08h00 Ã s 12h00

Pré-requisitos:

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Possuir renda familiar per capta de até 2 (dois) salários mínimos federais

Vagas limitadas

Candidate-se pelo site do Senac PR: Senac PR – Cursos ou presencialmente na unidade do Senac Rio Negro

AUXILIAR DE PADEIRO

Carga horária: 180h

Auxiliar o padeiro no processo de produção da panificação. Ele organiza o ambiente e os processos de trabalho, higienizando instalações, mobiliários, equipamentos e utensílios; auxilia no pré-preparo e preparo de produções da panificação. Esse profissional zela pelos insumos e ambientes de trabalho de acordo com os princípios da sustentabilidade e gestão de recursos.

Período das aulas: De 19/06/2023 a 12/09/2023 – De segunda a sexta-feira

Das 13h30 Ã s 17h30

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Possuir renda familiar per capta de até 2 (dois) salários mínimos federais

Vagas limitadas

Candidate-se pelo site do Senac PR: Senac PR – Cursos ou presencialmente na unidade do Senac Rio Negro

Mais informações:

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050

Endereço: Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro PR