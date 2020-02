Senac Rio Negro realiza formatura da primeira turma de Aprendizagem Comercial

Com muita alegria, a unidade do Senac Rio Negro realizou no dia 06 de fevereiro a formatura da primeira turma de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Vendas.

Estiveram presentes o Vice-Prefeito James Karson Valério, a Secretária de Educação, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo Jussara do Rocio Heide, o Gerente Executivo do Senac Luiz Gradiz, a Técnica de Educação Profissional e Tecnológica do Senac Glauce Ruthes Schmidt, o instrutor da turma Nilton Magdiel Felisbino, além de familiares e representantes de empresas.

Participaram do programa 12 empresas do município que, juntamente com o Senac contribuíram na formação profissional de vários jovens, qualificando-os para o mercado de trabalho. Como a aluna Sara Plautz, que com 19 anos será efetiva pela empresa onde foi aprendiz, “participar do programa de aprendizagem foi uma oportunidade única, pois através do conhecimento, experiência e do método de ensino, diferente das demais, pude amadurecer em tão pouco tempo e ter uma visão de outra perspectiva. Além é claro, de entrar no mercado de trabalho e me efetivar na empresa”. Desta forma, o Senac cumpre sua missão de educar para o trabalho, contribuindo no desenvolvimento de talentos, qualificação profissional e oportunidades nas cidades onde atua.