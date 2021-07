Sentido das ruas Camarista Lizandro Cordeiro Maciel e Paulo Nehls poderá ser modificada

O número de veículos, entre motos e caminhões, aumentou na última década em Rio Negro, porém as soluções para mobilidade não acompanharam o ritmo e o trânsito é o mesmo do início dos anos 2000.

Nesta semana durante a sessão ordinária da Câmara os vereadores aprovaram um requerimento para que o executivo municipal através da Secretaria de Obras e Conselho de Trânsito realize estudos para alteração de sentido preferencial de duas ruas.

Esse é mais um pedido de tantos outros que já foram feitos na Câmara de Vereadores. Desta vez os parlamentares municipais querem que seja alterado o sentido preferencial

Ruas de Rio Negro poderão ter sentidos preferenciais modificados das ruas Camarista Lizandro Cordeiro Maciel e Paulo Nehls, passando o sentido preferencial para rua Pretextato Taborda Ribas.

Na justificativa os vereadores destacam que o pedido de mudança de preferencial é dos próprios moradores das ruas, já que as duas ruas têm pouco movimento e o trânsito se concentra na Rua Pretextado Taborda Ribas.

Veja a justificativa na íntegra:

“Por sugestão dos moradores das respectivas ruas e também por quase todos os transeuntes com veículos não respeitarem a preferencial das ruas Lizandro Cordeiro Maciel e Paulo Nehls, apesar de sinalização horizontal (tartarugas e placas de sinalização), é que estamos sugerindo a mudança da preferencial para a Rua Pretextado Taborda Ribas. Como a Rua Lizandro Cordeiro Maciel foi asfaltada, os veículos transitam com maior velocidade e caso não sejam tomadas providências, logo haverá algum acidente com gravidade. Também não faz muito sentido essas ruas citadas, continuarem como preferenciais, são ruas de pouco movimento e perpendiculares as principais vias.”