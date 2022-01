Serviços da Prefeitura estão disponíveis online através do Rio Negro Atende Fácil

Agilidade, facilidade e economia para os contribuintes

Os serviços da Prefeitura Municipal de Rio Negro ao munícipe estão oficialmente no meio digital. Isso significa desburocratização, agilidade, facilidade e economia ao cidadão.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Programa Rio Negro Atende Fácil assegura que através dos meios digitais como site e aplicativo todos os rionegrenses terão acesso aos serviços da Prefeitura Municipal, poderão fazer solicitações por meio do protocolo digital, emitir guias, notas e certidões.

Este é o início da aplicação do Programa, especificamente para o meio digital. O Rio Negro Atende Fácil também contempla o atendimento via WhatsApp, descentralização de atividades, melhorias nos espaços públicos e redes de internet Wi-Fi hotspot.

O processo de aplicação do Programa iniciou com a readequação do site www.rionegro.pr.gov.br, onde hoje estão disponíveis diversos serviços ao cidadão e a empresas municipais. Esses serviços também estão acessíveis no aplicativo Atende.Net, disponível gratuitamente na Play Store e Apple Store.

Para quem não localizar os serviços desejados em alguma dessas plataformas poderá ainda entrar em contato com a Prefeitura Municipal através do WhatsApp (47) 3642-3280.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com a digitalização dos serviços, o Programa Rio Negro Atende Fácil também estará presente em todas as áreas do Município, inclusive subprefeituras das localidades do interior e prédios públicos como Escolas, Postos de Saúde, CRAS, CREAS e demais repartições. Através do hotspot o munícipe fica próximo de todos os serviços da prefeitura em todos esses lugares.

Serviços que ainda requerem maior atendimento presencial foram realocados na região central do município, como a Secretaria Municipal de Assistência Social, Bolsa Família e Conselho Tutelar, instalados no prédio Histórico Desembargador José Pacheco Junior – antigo Fórum de Justiça; e setores como Execução Fiscal e Procon instalados no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs.

A Agência do Trabalhador, instalada na rua Dr. Getúlio Vargas, também passou por processo de modernização, estando mais acessível aos cidadãos. Todos os órgãos públicos passarão por melhorias de identificação, organização estrutural e otimização de processos e recursos. Buscando a inclusão de todos no meio digital, esses espaços estão equipados e capacitados para atendimento e orientação ao munícipe sobre a utilização dos serviços online.

Os serviços digitais estão aproximando a Prefeitura do munícipe, aliando a tecnologia ao atendimento eficaz, de forma ágil, moderna e resolutiva. Todos os processos estão em implantação e os serviços já estão em funcionamento pleno. Além de fazer suas solicitações, o munícipe pode acompanhar os seus processos de forma individual e segura, evitando filas e deslocamentos.

Portanto, procure os serviços digitais da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através do App ou site, e dê seu feedback. A Ouvidoria Municipal está à disposição para sugestões, solicitações, elogios e reclamações acerca do Programa, pelos canais de email rionegro.ouvidoria@gmail.com; telefone (47) 3642-3280 Ramal 479; WhatsApp:(47) 99174-4399. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para o prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, a digitalização dos serviços acompanha o crescimento tecnológico e representa uma inovação importante para a eficiência no atendimento da Prefeitura Municipal. “Hoje em dia quase tudo é possível resolver através do celular, ou online, agora na Prefeitura será a mesma coisa. Estamos inovando e criando um ambiente digital que atenda as demandas dos munícipes com agilidade e resolutividade. Sem deixar de contemplar também o meio presencial facilitando o acesso das pessoas”, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -