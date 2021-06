Servidor público Nelson Patrício Furtado morre após complicações da Covid-19

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor público Nelson Patrício Furtado, 63 anos de idade.

Deixa enlutados: esposa,filhos,netos,demais familiares e amigos. Seu corpo estará sendo velado na Capela Henvida em Rio Negro a partir das 14h. Seu sepultamento se dará hoje às 17h no crematório São José em Blumenau.

Nelson foi um servidor muito dedicado e solícito no trabalho, dedicou a metade da sua vida ao serviço público e a Defesa Civil do município, tendo também atuado em diversos conselhos e entidades beneficentes, entre elas a FUNDIR e a APAE, em uma carreira de mais de 21 anos no serviço público.

Atualmente era vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e respondia pela coordenação da Defesa Civil Municipal. No entanto, precisou se afastar das funções nos últimos meses devido ao risco de contaminação, mas mesmo à distância continuava atuante.

Estava se recuperando de um quadro grave de COVID-19, mas infelizmente teve complicações e veio à óbito nesta terça-feira por volta das 5h30, no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra-SC.

O prefeito James decretou luto oficial de três dias pela morte do servidor e em nome do município manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos, rogando a Deus que conforte nossos corações.

