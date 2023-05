Servidoras mães são homenageadas na Prefeitura de Rio Negro

Uma bonita e emocionante homenagem para o Dia das Mães foi realizada na Prefeitura de Rio Negro na manhã desta sexta-feira. A ação foi preparada para as servidoras mães pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo.

Um ambiente especial foi preparado para receber as servidoras. Com lindas mensagens e exibição de um vídeo encantador, as mães se emocionaram com a homenagem. Após todas receberam uma lembrancinha e participaram de um delicioso coquetel. O músico Tiago Weber cantou belas canções para deixar o momento ainda mais emocionante.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen estiveram presentes para parabenizar as mães.