Servidores de Rio Negro participam do Encontro de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais do Paraná

Nesta terça e quarta-feira, membros da equipe da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro estão participando do Encontro de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais do Paraná, cujo tema é o “Planejamento estratégico da fiscalização do ISS”. O evento ocorre na sede da Sinduscon-PR, no Centro Cívico em Curitiba.

O encontro apresentará e demonstrará como aplicar várias ideias e experiências inteligentes voltadas a um planejamento estratégico para os municípios alcançarem eficiência e justiça fiscal na cobrança e na arrecadação do ISS, que é o imposto que proporcionalmente mais cresce no sistema tributário municipal e tem grande importância, consequentemente, para com o desenvolvimento do município.

A Prefeitura de Rio Negro investe em capacitações destinadas ao aperfeiçoamento dos servidores municipais, cujas atividades contemplem, além de outros aspectos, a qualificação e atualização da Administração Pública Municipal.

Durante o evento os participantes podem conhecer e discutir várias ações fiscais referentes ao ISS que já estão sendo praticadas com sucesso nos municípios.