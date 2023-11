Servidores de Rio Negro realizam visita técnica com foco na eficácia do serviço público

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira, servidores da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro estiveram no município de Pinhais-PR para uma visita técnica.

O objetivo da visita foi conhecer a gestão tributária daquele município com base no módulo fiscal de um sistema que é objeto de interesse de contração por parte da Prefeitura de Rio Negro com o intuito de gerar eficientização, não somente nas fiscalizações, mas também na arrecadação.

Com esse módulo será possível fiscalizar de maneira mais eficiente o ISSQN e o Simples Nacional, além de ter informações fidedignas quanto aos contribuintes, diminuindo, consequentemente, a sonegação e a evasão fiscal.