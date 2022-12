Servidores de Rio Negro são capacitados no atendimento a emergências com produtos perigosos

Compartilhar no Facebook

Durante o período de 12 a 16/12, os membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e servidores da Prefeitura de Rio Negro, André Felipe Lourenço e Dyego Schelbauer, participaram do curso “Atendimento às emergências com produtos perigosos”, promovido pelo Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal de Curitiba.

Envolvendo atividades teóricas e práticas, o exercício foi destinado aos integrantes das coordenadorias municipais de Defesa Civil e guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, além de integrantes da Rede Municipal de Emergência de Radioamadores de Curitiba.

O curso foi realizado em Curitiba na modalidade presencial com uma carga horária de 40 horas. O treinamento foi de grande importância, já que Rio Negro encontra-se numa região de grande movimentação de cargas perigosas com a BR-116 que cruza o município e também a BR-280 próxima, além das linhas férreas e empresas aqui instaladas que trabalham com materiais químicos.

Com o treinamento concluído os participantes foram certificados e agora estão aptos a dar assistências em eventuais situações de emergências com produtos perigosos que possam ocorrer no município.

Entre os temas abordados no curso estão:

Atendimento às emergências com produtos perigosos

Atendimento de emergência com produtos controlados

Combate a incêndio

Estrutura e legislação de proteção e defesa civil

Primeiros socorros

Risco dos principais produtos perigosos nos veículos de transporte rodoviário

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

Durante o curso houve também um simulado prático de acidente envolvendo produtos perigosos. Durante a atividade, os participantes se dividiram em equipes e aplicaram os conhecimentos trabalhados durante o curso respondendo a uma situação de vazamento de produtos perigosos com vítimas, após a colisão de dois veículos.

Fotos: Hully Paiva/SMCS