Servidores do departamento de contabilidade da Prefeitura de Rio Negro participam de capacitação

Na última semana, servidores da Secretaria Municipal da Fazenda de Rio Negro participaram de uma importante capacitação referente às retenções de INSS, IRRF, EFDReinf e DCTFweb, que tiveram recentes alterações nas regras e procedimentos operacionais necessários.

Participaram da capacitação o assessor técnico Allan Batista da Cruz e o contador Marcos Aurélio Pereira da Cruz. O curso foi realizado em dois dias nas dependências do Hotel Victoria Villa em Curitiba.

A contínua formação dos servidores administrativos é fundamental para que se possa prestar um serviço público adequado, preservar o erário e os interesses da coletividade. Por isso, a Prefeitura de Rio Negro investe em capacitações destinadas ao aperfeiçoamento dos servidores municipais, cujas atividades contemplem, além de outros aspectos, a qualificação e atualização da Administração Pública Municipal.

O curso foi ministrado pelo professor Luis Fernando Ramos, que é bacharel em Contábeis pela Universidade do Rio dos Sinos – Unisinos, Pós-Graduado em Perícia e Auditoria e Direito Tributário, Certificado CPA-20 pela ANBIMA e CGRPPS pela APIMEC, consultor e instrutor de cursos nas áreas referentes ao Regime Geral de Previdência Social, I SEFIP, RAIS, DIRF, DCTF, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, Esocial e EFDReinf. Autor dos livros retenções previdenciárias nas contratações do setor público e Manual de implantação do esocial, pela editora IGAM.