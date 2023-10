Servidores do Procon de Rio Negro participam de evento da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Na última semana os servidores do Procon de Rio Negro participaram do evento “Colóquio entre Procons Municipais e a Seju”, promovido em Curitiba pela Secretaria de Justiça e Procon do Paraná.

O evento teve como objetivo alinhar estratégias, somando forças para uma defesa ainda mais robusta do consumidor paranaense. Estiveram reunidos servidores que atuam nos Procons do estado.

Representando o município de Rio Negro estiveram presentes no evento: Karina Künel Spagnol, procuradora do município, Alesson Kühl, assessor da procuradoria e Clara Fuchs de Oliveira, diretora do Procon de Rio Negro. O evento também teve a participação do secretário de estado da justiça e cidadania, Santin Roveda, e da coordenadora estadual do Procon, Claudia Silvano.

ATENDIMENTO

Em Rio Negro o Procon está localizado na Rua 7 de Setembro, nº 8, no Centro (no prédio da antiga Prefeitura). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O contato também pode ser feito através do e-mail e telefone/WhatsApp:

procon.rionegropr@gmail.com

(47) 3642-4957 (WhatsApp)