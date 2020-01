Servidores municipais de Rio Negro e amigos promovem ação em memória de veterinária morta em acidente na BR-116

Compartilhar no Facebook

A veterinária Juceli Mastey perdeu a vida no dia 1º de dezembro do ano passado, quando seu carro, um Fiat/Palio, foi atingindo por outro veículo – GM/Equinox – que segundo a investigações estava realizando uma ultrapassagem forçada em um local proibido. Além de colidir com o carro de Juceli o Equinox também bateu na traseira de outro carro, um VW Gol.

Para sensibilizar a população para o caso, funcionários públicos de Rio Negro e amigos da veterinária vão realizar um ato em memória da amiga nesta segunda-feira (13), dia do aniversário de Juceli que completaria 27 anos.

Faixas homenageando a veterinária serão espalhadas em pontos específicos de Riomafra, às 18 horas os familiares, amigos e servidores se reunirão no local do acidente onde farão um minuto de silêncio.

A família que aguarda a apuração do caso espera que a tragédia tenha um efeito pedagógico para que os motoristas ajam com prudência no trânsito.

A Polícia Civil segue investigando o caso, já escutou testemunhas e aguarda o laudo da perícia técnica. O motorista da Equinox foi autuado em flagrante por suspeito de possível homicídio culposo. Também na época, foi afastada a possibilidade de estar havendo um “racha” entre ele e outro motorista que teria motivado o grave acidente, vitimando a jovem Juceli.