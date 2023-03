Servidores municipais de Rio Negro participam do Smart City Expo Curitiba 2023

Um sistema de educação de qualidade exige capacitação constante de todos os seus colaboradores, por isso, durante os dias 22, 23 e 24 de março, a engenheira civil da Secretaria de Educação de Rio Negro, Caroline Delolmo Jurkiewicz Iankovski, estará participando do Smart City Expo Curitiba 2023.

A edição brasileira do Smart City Expo, realizada em Curitiba, é o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. Sob o lema “Conectando cidades, pessoas e tecnologia”, a edição de 2023 aborda questões relacionadas ao desenvolvimento das cidades e sustentabilidade, como infraestrutura e espaços públicos; além de trazer aspectos relacionados à tecnologia e segurança como regulamentos de privacidade, segurança cibernética e proteção de dados.

O evento abre o calendário de encontros mundiais, com discussões que vão reverberar ao longo de 2023 por todo o planeta. As próximas edições serão no México, em maio; na Colômbia e Argentina (junho); nos Estados Unidos, no Catar e na China (outubro); fechando com a edição espanhola (novembro).

A participação de nossos servidores no evento se faz importante para aprofundar ideias e inovação, trazendo o maior desenvolvimento de setores da municipalidade.

O secretário municipal de indústria e comércio, William Mazur, também participará do Smart City Expo para apresentar as ações inovadoras que são realizadas no município de Rio Negro em diversas áreas.

Participa também do evento o diretor do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) Robinson Feres, que busca também trazer situações inovativas à região.